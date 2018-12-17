Алтайские спортсмены стали призерами чемпионата и Кубка России по спортивному туризму

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-17T08:07:55+03:00

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Спортсмены из Алтайского края завоевали несколько наград на чемпионате и Кубке России по спортивному туризму.

Всего же отчеты подавали семь команд из нашего региона. Из них пять вошли в шестерку лучших в своих дисциплинах - горный, водный, лыжный и автомототуризм. Так алтайские водники, под руководством Кирилла Косогорова на острове Мадагаскаре прошли на каяках маршрут высшей категории сложности по тропическим рекам острова. Правда, в итоге заняли только третье место.

- Наше путешествие на Мадагаскар заняло третье место из 20 команд. Судьи решили, что у нас хромает безопасность и напряженность (что бы это не значило). Катаемся мы явно без напряга, а вот безопасность точно на высоте. Что может быть безопаснее огромных, коричневых порогов, явно засудили, - явно не без иронии говорит сам Кирилл.

А вот мототуристы смогли набрать баллы для присуждения им звания «Мастер спорта». В этом году они впервые прошли вдоль Башкауса, забрались на высочайшую вершину Восточной Сибири – гору Монгун-Тайга. В итоге данная тяжелейшая экспедиция позволила нашим туристам стать лучшими и завоевать Кубок России-2018.