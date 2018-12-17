Житель Барнаула угрожал персоналу кафе чем-то похожим на гранату

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-17T07:53:37+03:00

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Житель Барнаула не на шутку напугал персонал и посетителей одного из городских кафе. Мужчина требовал его обслужить, при этом размахивая предметом, похожим на гранату.

О случившемся написали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что все произошло накануне, 16 декабря, около 21.30 по адресу: пр. Ленина, 113. После того, как между посетителем и персоналом кафе произошел конфликт, на место приехали сотрудники частного охранного предприятия «Сотня». Они и вывели мужчину на улицу.

Через какое-то время этот посетитель вернулся в кафе. Очевидцы утверждают, что он снова требовал его обслужить, при этом крутил на пальце предмет, похожий на гранату. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию. Сообщается, что вскоре правоохранители задержали мужчину. Какую ответственность он понесет за свой проступок, не уточняется.