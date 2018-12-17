Первая ледовая переправа открылась в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 07:19 2018-12-17T07:19:18+03:00

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В Алтайском крае спасатели открыли первую официальную ледовую переправу. Она находится в Быстроистокском районе.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, на днях инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам провели освидетельствование переправы через реку Обь, соединяющую село Быстрый Исток и Акутиху. Контрольные замеры показали, что выход на лед уже безопасен.

- Толщина льда здесь составляет от 36 до 51сантиметров, что позволяет обустройство ледовой переправы, первой в Алтайском крае в этом году. Грузоподъемность проходящей техники ограничили до трех тонн, - говорят специалисты группы патрульной службы №2.

Таким образом, администрация района выпустила постановление, согласно которому выход на лед официально разрешен.

Напомним, что выход и выезд на лед в зимний период разрешен только на тех переправах, которые прошли техническое освидетельствование. Все остальные переправы не законны и небезопасны.