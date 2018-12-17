2018-12-17T07:17:35+03:00
Происшествия

Мужчина вынес из барнаульского ТЦ жилет за 5 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Полицейские задержали жителя Барнаула, который украл из магазина мужской жилет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, заявление о краже товара поступило от представителя одного из отделов одежды, расположенного в крупном торговом центре Барнаула. После визита одного из посетителей сотрудники обнаружили пропажу товара. По камерам видеонаблюдения они увидели, как мужчина прячет жилет, после чего быстро уходит. Сумма причиненного ущерба составила около 5000 рублей.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель Барнаула, который ранее судим не был.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража.

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