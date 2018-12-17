Барнаульская пенсионерка перевела «целителям» более 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:04 2018-12-17T08:00:23+03:00

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Пожилая жительница Барнаула перевела мошенникам более 60 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась к «целителям», чтобы они помогли вылечить ее родственника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 69-летняя жительница Барнаула увидела рекламу о возможности дистанционного лечения заболеваний. Она позвонила по указанному номеру. В телефонном разговоре ей подтвердили, что готовы вылечить человека, не встречаясь с ним, и запросили за это «волшебство» 23500 рублей. Позже пенсионерке перезвонили и сказали, что понадобится еще один сеанс, который будет стоить 37000 рублей. Женщина и на этот раз перевела деньги. Спустя время родственники помогли ей разобраться с тем, что она стала жертвой мошенников. Тогда пенсионерка обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.