Свойства селена: зачем он нужен нашему организму

СЕГОДНЯ 05:51 2018-12-17T05:51:23+03:00

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Селен играет важнейшую роль в жизни каждого человека. Без участия селена становится невозможным обмен веществ, жировой, углеводный и белковый обмен. Он хорошо взаимодействует с различного рода витаминами и ферментами, а также участвует в окислительно-восстановительных процессах.

Что дает организму такой микроэлемент, как селен? Минерал оказывает комплексное воздействие на функционирование организма. Он благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, способствует укреплению иммунитета, а также, улучшает репродуктивную функцию и пищеварение.

Однако не все знают, где содержится селен и в каких количествах он присутствует в пище. В частности, он есть в большом количестве в бразильском орехе. Концентрация селена в нем в десятки раз превышает остальные продукты питания, и чтобы восполнить суточную норму микроэлемента, достаточно съесть всего лишь 20 г плодов этого дерева. Если брать во внимание мясные продукты, содержащие селен, то на первом месте идут свиные почки. Далее – морепродукты и некоторые грибы. Овощи и крупы содержат данный микроэлемент в значительно меньшем количестве, однако и о них не стоит забывать для полноценности рациона.

Обращаем ваше внимание, что специалисты федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят исследование кормов, воды, почвы на содержание селена современным методом на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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