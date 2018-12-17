2018-12-17T03:51:13+03:00
Спорт

Барнаульский «Университет» проиграл в повторном матче челябинскому «Динамо»

После этого поражения алтайская команда осталась на восьмом месте в турнирной таблице
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Игроки барнаульского «Университета» провели повторный домашний матч против челябинского «Динамо» в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд в Высшей лиге «А».

После субботнего поражения уральская команда жаждала реванша. С первых минут матча динамовцы показали нацеленность на результат. Как итог, именно они выиграли в первом сете с убедительным счетом 25:14.

Во второй партии на площадке завязалась борьба. Барнаульцы повели в счете – 8:6, после чего динамовцам удалось набрать пять очков подряд. Челябинская команда удержала преимущество в три очка до завершения сета – 25:22.

В третьей партии уральская команда доминировала во всех компонентах игры. В этом сете динамовцы выиграли со счетом 25:13.

После домашних игр с челябинским «Динамо» алтайская команда осталась на восьмом месте в турнирной таблице.

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