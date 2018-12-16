2018-12-16T14:23:16+03:00
Общество

В Барнауле открываются елочные базары

Дарья САВЕНКО
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Минимальная стоимость дерева составит 500 рублей.Минимальная стоимость дерева составит 500 рублей.Фото: Дарья САВЕНКО
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С субботы, 15 декабря, в краевой столице открываются елочные базары.

Для торговли в городе определено 98 торговых площадок, однако по результатам аукционов востребованными оказались 72 участка. Наибольшее количество елочных базаров разместится в Индустриальном районе. Кроме этого, продавать деревья планируют около торговых центров и магазинов. В этом году на продажу привезут около 35-38 тысяч хвойных деревьев, в основном - пихту. Минимальная стоимость дерева составит 500 рублей.

Прежде чем поставить принесенную с мороза ёлочку в доме, нужно подержать её в прохладном месте, например, на закрытой лоджии. Очень хорошо сохраняется дерево в ведре с влажным песком.

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Массовая продажа елок начнется в Барнауле за две недели до Нового года – 15 декабря. При этом торговать хвойными деревьями в городе официально можно уже с 1 декабря (подробнее).

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