2018-12-16T11:58:42+03:00
Происшествия

До 10 лет грозит жителю Алтайского края, любящего марихуану

Дарья САВЕНКО
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Полицейские Алтайского края задержали мужчину, который хранил марихуану во дворе.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России, вещество растительного происхождения нашли в предбаннике, который расположен на усадьбе дома жителя села Красноярка. Позже эксперты установили, что это марихуана массой 300 граммов. Дикорастущую коноплю мужчина собрал около своей усадьбы в сентябре. По его словам, только для собственного потребления.

Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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