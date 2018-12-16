2018-12-16T10:32:33+03:00
Происшествия

В Бийске учебный КамАЗ смял легковушку

Дарья САВЕНКО
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Аварком «Все ДТП Бийска»Аварком «Все ДТП Бийска»
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КамАЗ столкнулся с легковушкой в Бийске. Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 15 декабря, на пересечении улиц Ленина и Кирова. Об этом сообщает местный Аварком.

Огромный военный КамАЗ, принадлежащий автошколе ДОСААФ, подмял под себя ВАЗ. Легковая машина сильно пострадала. У грузовика при этом нет видимых повреждений. О пострадавших не сообщается.

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