2018-12-16T07:59:16+03:00
Общество

Виктор Томенко: «Тягун» станет местом круглогодичного отдыха

Дарья САВЕНКО
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Развитие спортивно-туристского кластера «Тягун» только начинается.Развитие спортивно-туристского кластера «Тягун» только начинается.Фото: предоставлено пресс-службой
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Спортивно-туристский кластер «Тягун» станет местом круглогодичного отдыха жителей и гостей Алтайского края. Накануне там прошло открытие зимнего горнолыжного сезона.

Любителей спорта и здорового образа жизни приехал поздравить Губернатор Алтайского края. Виктор Томенко отметил, что развитие спортивно-туристского кластера «Тягун» только начинается.

- К спортивно-туристскому кластеру будет привлечено внимание не только Правительства Алтайского края, но и федерального руководства, в том числе, Ростуризма, возможно, Министерства спорта. Конечно, придется много поработать, чтобы спортивная и туристическая жизнь здесь развивалась и кластер служил на пользу людям, - отметил Виктор Томенко.

В беседе с журналистами губернатор отметил, что перспективы развития комплекса видны невооруженным взглядом.

- Мы все думаем о том, чтобы развить до хорошего уровня Тягун, и постараться сделать его привлекательным, любимым, полезным и спортсменам, и подрастающим ребятишкам, и всем жителям Алтайского края, которые хотят приехать отдохнуть, подышать свежим воздухом, покататься на лыжах. Летом здесь тоже будет чем заняться - будут и велосипеды, и лыжероллерные трассы будут функционировать. Конечно, будем ждать многих гостей. Думаю, вполне возможно, через Тягун люди будут узнавать Алтайский край и влюбляться в него. Будут посещать и другие его места, и другие районы, - сказал губернатор.

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