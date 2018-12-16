2018-12-16T05:18:16+03:00
Общество

До -7 градусов ожидается в Барнауле 16 декабря

Дарья САВЕНКО
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До -7 градусов ожидается в Барнауле 16 декабряДо -7 градусов ожидается в Барнауле 16 декабряФото: Дарья САВЕНКО
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В воскресенье, 16 декабря, в Барнауле ожидается небольшой минус и снег, поэтому обязательно нужно запланировать прогулку на свежем воздухе.

Так, согласно данным синоптиков, днем в Барнауле столбик термометра поднимется до -5...-7 градусов, в конце дня небольшой снег, утром изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 4-9 м/с. По Алтайскому краю днем -1...-6, в северных районах местами до -12 градусов. В южных районах снег, местами метель, утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с, с усилением по югу до 15 м/с.

В ночь на понедельник, 17 декабря, температура в краевой столице опустится -11...-13 градусов, а днем поднимется до -6...-8 градусов. Ожидается снег, слабая метель, на дорогах гололедица, ветер южный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с. По региону ночью до -8...-13, в западных районах до -18 градусов, днем -3...-8, в западных районах до -13 градусов. Снег, местами сильный, в южных районах местами метель, на дорогах гололедица, ветер южный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, с усилением по югу до 18 м/с.

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