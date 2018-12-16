2018-12-16T05:20:57+03:00
Общество

16 декабря в Бийске пройдет ярмарка-раздача животных

Дарья САВЕНКО
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Также на ярмарку можно будет принести любую гуманитарную помощь.Также на ярмарку можно будет принести любую гуманитарную помощь.Фото: Дарья САВЕНКО
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В воскресенье, 16 декабря, в парковой зоне напротив Бийского городского суда пройдет ярмарка-раздача животных. Начало запланировано на 12:00.

Волонтеры помогут обрести новый дом подопечными организации «Общество защиты животных «Преданность». Все животным стерилизованы, привиты и социализированы.

- Вы можете стать счастливым обладателем кошачьего или собачьего четвероногого любимца! Возьмите бывшебездомную собаку или кошку и вы узнаете, что такое верность, преданность, невероятная сообразительность и любовь чистая, искренняя именно к вам. Наши собачки и кошечки будут с нетерпением ждать вас! – пишут организаторы на своей официальной странице «ВК».

Также на ярмарку можно будет принести любую гуманитарную помощь.

«Преданность» официально зарегистрированы как юридическое лицо 15 февраля 2012 г. За это время спасено около 200 животных, которые обрели дом.

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