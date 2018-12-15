2018-12-15T15:11:00+03:00
Спорт

Барнаульский «Университет» обыграл у себя дома челябинское «Динамо»

Завтра, 16 декабря, команды проведут повторную встречу
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульский «Университет» провел очередной матч в рамках чемпионата России по волейболу среди мужских команд в Высшей лиге «А». Алтайская команда принимала на своей площадке челябинское «Динамо».

Еще до начала матча турнирные расклады прямо указывали на то, что фаворитом этой встречи будет уральская команда, однако у барнаульцев нашлись свои аргументы.

До середины первой партии на площадке наблюдалась абсолютно равная борьба, но в дальнейшем рывок хозяев привел их к успеху – 25:19.

Исход второй партии решался в ее концовке и здесь удачливее оказались динамовцы – 23:25.

Не менее упорная борьба завязалась в третьем сете. В борьбе на «больше – меньше» удача благоволила барнаульцам – 27:25.

В четвертой партии игроки «Динамо» отчаянно старались перевести матч на тай-брейк, но все-таки в этот вечер убедительнее смотрелись хозяева площадки, которые выиграли сет со счетом 25:22.

Итог матча – 3:1 в пользу «Университета». Завтра, 16 декабря, команды проведут в Барнауле повторную встречу.

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