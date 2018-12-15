Барнаульские спасатели устроили концерт в ТЦ «Галактика»

15 Дек. 13:46 2018-12-15T13:46:28+03:00

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Алтайские спасатели стали участниками всероссийской акции «МЧС дарит музыку». Сегодня, 15 декабря, они устроили концерт в торговом центре «Галактика».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ведомственный оркестр представил праздничную программу из лирических и джазовых композиций.

Известно, что флешмоб «МЧС дарит музыку» объединит разные регионы страны – от Дальнего Востока до Северо-Западного федерального округа. В ведомстве уверены, что акция будет не только способствовать популяризации героических профессий спасателя и пожарного, но и подарит зрителям хорошее настроение в преддверии новогодних праздников, в очередной раз подтвердив, что сотрудники МЧС России не только с честью выполняют свой профессиональный долг, но еще и увлеченно занимаются творчеством.

Как рассказывают очевидцы, барнаульцам и гостям краевой столицы концерт пришелся по душе. Многие останавливались у импровизированной сцены, чтобы насалдаиться музыкой.