2018-12-15T13:22:37+03:00
Общество

Губернатор Алтайского края находится с рабочим визитом в Заринском районе

В частности Виктор Томенко посетил горнолыжную базу в Тягуне
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Губернатор Алтайского края находится с рабочим визитом в Заринском районеГубернатор Алтайского края находится с рабочим визитом в Заринском районеФото: предоставлено пресс-службой
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Губернатор Алтайского края сегодня, 15 декабря, отправился с рабочим визитом в Заринский район. Главная цель поездки – знакомство с ходом модернизации объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Виктору Томенко должны представить информацию о ремонте школы и детского сада в поселке Тягун.

«Алтайская правда» пишет, что глава региона уже повстречался со старшим тренером отделения лыжных гонок заринского МАУ «Спорт» Михаилом Косовым. На встрече зашла речь о том, что в регионе нет СДЮШОР по лыжным гонкам и биатлону.

– У нас масса специализированных спортивных школ, а такой зрелищный вид спорта как лыжные гонки, которым в условиях Алтая можно заниматься полгода, СДЮШОР не имеет», – сказал Михаил Косов.

Пресс-служба губернатора сообщила, что велика вероятность, что по данному вопросу произойдут позитивные изменения. Помимо прочего Виктор Томенко посетил отремонтированную Тягунскую школу, где пообщался с учителями и волонтерами. Педагоги попросили главу региона помочь с ремонтом местного дома культуры.

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