2018-12-15T11:08:12+03:00
Общество

Барнаульцы обнаружили неприятный сюрприз при вскрытии консервы

В банке с килькой в томатном соусе горожане нашли клочок газеты
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульцы обнаружили неприятный сюрприз при вскрытии консервыБарнаульцы обнаружили неприятный сюрприз при вскрытии консервыФото: "Черный список Барнаула"
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Неприятный сюрприз ожидал жителей Барнаула при вскрытии консервной банки с килькой в томатном соусе. Вместе с рыбой люди нашли клочок газеты.

О неприятном инциденте горожане, которые предпочли не называть своих имен, написали в сообществе «Черный список Барнаул». Обнаружившие неприятную находку в консервной банке, не написали, в каком магазине они ее купили.

В настоящее время подписчики сообщества активно оставляют комментарии под постом о клочке бумаги в консервной банке.

– Кильку я лет 10 точно не покупаю, а то и больше, как то нашли в банке какого-то морского жука, после этого даже не смотрю на кильку, – написала Саша Кириченко.

– Хорошая заливка, бумажка отлично сохранилась, и буковки на своих местах. Что они делают с рыбкой, что она превращается в месиво? – задалась вопросом Наталья Сергеева.

А вот Артемий Симонов пошутил, что это послание от Джека Воробья.

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