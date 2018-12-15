Алтайская лыжница выиграла гонку на всероссийских соревнованиях

15 Дек. 10:17 2018-12-15T10:17:28+03:00

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Алтайская лыжница Яна Кирпиченко выиграла индивидуальную гонку на 10 км на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 и 21-23 лет, которые проходят в Тюмени.

Как сообщает «Алтайский спорт», эти соревнования являются отбором на первенство мира, которое состоится в Финляндии в январе 2019 года.

До победы в индивидуальной гонке Яна Кирпиченко финишировала восьмой в спринте классическим стилем. 16 декабря ей предстоит участие в масс-старте на 15 км классическим стилем.

Среди спортсменок 19−20 лет в Тюмени выступает воспитанница Алтайского училища олимпийского резерва Татьяна Чалбаева. 11 декабря она попала в центр всеобщего внимания, выиграв квалификацию в спринтерской гонке классическим стилем. В итоге Татьяна заняла 11 место, что для неё весьма неплохой результат.

Сегодня, 15 декабря, алтайская спортсменка примет участие в масс-старте.