15 Дек. 08:46 2018-12-15T08:51:00+03:00

Три автомобиля сгорели в Алтайском крае за одни сутки Фото: предоставлено пресс-службой

Во всех случаях на место ЧП выезжали пожарные

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Сразу три автомобиля сгорели в Алтайском крае за одни сутки. В каждой конкретной ситуации причины возгорания пока устанавливаются.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России, в ночь на 15 декабря в Бийске загорелся автомобиль «ВАЗ-2107». Сообщение о возгорании поступило в 2 часа 7 минут. Спустя 10 минут пожарным удалось ликвидировать пламя.

Несколькими часами ранее также в Бийске горели надворные постройки и автомобиль. Для тушения пожара привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава. На ликвидацию пожара потребовалось 11 минут.

В этот же вечер загорелся автомобиль в Хабарском районе. В тушении пожара участвовали две единицы техники и четыре человека личного состава.

О возможных пострадавших в произошедших ЧП не сообщается. Также не уточняется насколько серьезный урон нанесен загоревшимся машинам.