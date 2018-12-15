Фальшивую пятитысячную купюру заметили в барнаульском магазине

15 Дек. 05:44 2018-12-15T05:47:55+03:00

Кассиры не сразу поняли, что имеют дело с подделкой

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В одном из магазинов Барнаула обнаружили поддельную пятитысячную купюру. При этом кассиры не сразу поняли, что им подсунули подделку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, фальшивую купюру заметили уже после того, как инкассаторскую сумку привезли в кредитно-финансовое учреждение. Это произошло во время пересчета денег.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают факт сбыта фальшивой денежной купюры и призывают жителей и гостей краевой столицы обращать внимание на купюры, вызывающие сомнение.

В полиции рассказали, что чаще всего фальшивые купюры сбывают люди в возрасте от 18 до 35 лет. В основном это студенты, наркотически зависимые, или просто те, кто ищет легкого заработка.

Как правило, фальшивую купюру просят разменять на более мелкие деньги, или пытаются купить на нее что-то недорогое.