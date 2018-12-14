Бийчанина, который выложил в сеть порно-снимки с учительницей, отправили в тюрьму
Жителя Бийска, который выложил в сеть порно-снимки бывшей возлюбленной, отправили в тюрьму на два года и семь месяцев.
Следствие установило, что пара познакомилась в 2016 году и встречалась в течение года. Затем женщина предложила расстаться.
- Мужчина решил отомстить и в публичной группе одной из соцсетей опубликовал интимные фото и видео порнографического характера с изображением своей бывшей подруги, - рассказали в Следственном управлении СК по региону.
Но этого ему показалось мало, и ревнивец создал личную страницу женщины в сети, где указал ее данные и выложил их переписку интимного характера.
- Женщина работала педагогом одной из школ Бийска, и порочащую информацию увидели, в том числе, ее ученики и их родители. В связи с этим женщина была вынуждена сменить место жительства и работу, - отметили в СУСКе.
Мужчина свою вину признал полностью. Заглаживать он ее будет в колонии общего режима.