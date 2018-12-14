2018-12-14T16:48:50+03:00
Происшествия

Бийчанина, который выложил в сеть порно-снимки с учительницей, отправили в тюрьму

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителя Бийска, который выложил в сеть порно-снимки бывшей возлюбленной, отправили в тюрьму на два года и семь месяцев.

Следствие установило, что пара познакомилась в 2016 году и встречалась в течение года. Затем женщина предложила расстаться.

- Мужчина решил отомстить и в публичной группе одной из соцсетей опубликовал интимные фото и видео порнографического характера с изображением своей бывшей подруги, - рассказали в Следственном управлении СК по региону.

Но этого ему показалось мало, и ревнивец создал личную страницу женщины в сети, где указал ее данные и выложил их переписку интимного характера.

- Женщина работала педагогом одной из школ Бийска, и порочащую информацию увидели, в том числе, ее ученики и их родители. В связи с этим женщина была вынуждена сменить место жительства и работу, - отметили в СУСКе.

Мужчина свою вину признал полностью. Заглаживать он ее будет в колонии общего режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцы четырех домов в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии
Водитель врезался в толпу на остановке: ГИБДД проводит проверку
Какую музыку слушают алтайские депутаты
Трое сотрудников Бийского олеумного завода пострадали в результате ЧП
На выходных в Барнауле потеплеет до -3 градусов
Обожженную кипятком девочку перевели из реанимации в обычную палату
Новый год уже близко: В Барнауле открываются елочные базары
Жителей Алтайского края просят помочь в поисках Алексея Рябцева
Замдиректора барнаульской школы №31 обвиняют в халатности
На Алтае селянка организовала в своем доме наркопритон
В Рубцовске двое осужденных хотели на свободу и дали взятки
На площади Сахарова начали строить ледовый городок
Специалисты радиоветлаборатории находят в рыбе личинки гельминтов
Голубую ель установили в Научном Городке
Подросток разгромил магазин кувалдой и топором
В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58
В Барнауле определили победителей премии «Менеджер года»
Глава Барнаула утвердил новые цены на проезд
Барнаульцы провели ночь без отопления - сейчас коммунальная авария устранена
Автослесарь угнал и продал машину клиента
Коммунальную аварию на Южном до сих пор устраняют
Барнаулец украл одежду из торгового центра, чтобы впечатлить девушку
Житель Славгорода ответит за насилие, которое совершил более 10 лет назад
Скандал в Барнауле: Пятиклассник в стенах школы отравился наркотиком
На выходных в Барнауле ожидается -3 градуса
Освещение и светофоры отключат на Павловском тракте в Барнауле
В Бийске возводят снежные городки
На Алтае с трассы слетел груженый «КамАЗ»