2018-12-14T16:48:50+03:00
Происшествия

Бийчанина, который выложил в сеть порно-снимки с учительницей, отправили в тюрьму

САПОЖКОВА Александра
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Жителя Бийска, который выложил в сеть порно-снимки бывшей возлюбленной, отправили в тюрьму на два года и семь месяцев.

Следствие установило, что пара познакомилась в 2016 году и встречалась в течение года. Затем женщина предложила расстаться.

- Мужчина решил отомстить и в публичной группе одной из соцсетей опубликовал интимные фото и видео порнографического характера с изображением своей бывшей подруги, - рассказали в Следственном управлении СК по региону.

Но этого ему показалось мало, и ревнивец создал личную страницу женщины в сети, где указал ее данные и выложил их переписку интимного характера.

- Женщина работала педагогом одной из школ Бийска, и порочащую информацию увидели, в том числе, ее ученики и их родители. В связи с этим женщина была вынуждена сменить место жительства и работу, - отметили в СУСКе.

Мужчина свою вину признал полностью. Заглаживать он ее будет в колонии общего режима.

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