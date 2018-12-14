Жильцы четырех домов в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии

14 Дек. 16:13 2018-12-14T16:15:12+03:00

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Утром 14 декабря в Барнауле на улице Попова, 39 произошла коммунальная авария, которая оставила без холодной воды четыре многоэтажки и четыре административных здания.

Вечером повреждение на водопроводе продолжают устранять. Люди остаются без воды, но осуществляется ее подвоз.

Напомним, что за последние дни в Барнауле произошло несколько серьезных коммунальных аварий.

Так, 13-14 декабря в поселке Южном без отопления остались восемь многоквартирных жилых домов, Алтайский политехнический колледж и детский сад.

А в минувшие выходные жильцы микрорайона Восточный из-за порыва теплосети просидели без отопления двое (а кто-то и трое) суток.

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