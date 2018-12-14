Жильцы четырех домов в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии
Утром 14 декабря в Барнауле на улице Попова, 39 произошла коммунальная авария, которая оставила без холодной воды четыре многоэтажки и четыре административных здания.
Вечером повреждение на водопроводе продолжают устранять. Люди остаются без воды, но осуществляется ее подвоз.
Напомним, что за последние дни в Барнауле произошло несколько серьезных коммунальных аварий.
Так, 13-14 декабря в поселке Южном без отопления остались восемь многоквартирных жилых домов, Алтайский политехнический колледж и детский сад.
А в минувшие выходные жильцы микрорайона Восточный из-за порыва теплосети просидели без отопления двое (а кто-то и трое) суток.
Читайте также:
Барнаульцы в 20-градусный мороз вторые сутки сидят без отопления
В холодном плену: как барнаульцы три дня выживали без отопления в морозы
Барнаульцы провели ночь без отопления - сейчас коммунальная авария устранена