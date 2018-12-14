2018-12-14T15:56:05+03:00
Происшествия

Водитель врезался в толпу на остановке: ГИБДД проводит проверку

САПОЖКОВА Александра
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Скриншот с видеоСкриншот с видео
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На Алтае проводят проверку после ДТП в Камне-на-Оби.

Напомним, авария произошла сегодня, 14 декабря, около 12 часов дня на улице Гоголя. Водитель 1955 года рождения на личном автомобиле "Тойота" влетел в толпу молодых людей на остановке общественного транспорта.

- По предварительным данным, пострадали шестеро человек. Они получили травмы, не опасные для здоровья. Госпитализация никому не потребовалась, - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Очевидец аварии рассказывала:

- Я вдруг увидела, как по дороге со страшной скоростью летит машина. Ее кидало в разные стороны. И тут случилось страшное – автомобиль сбил всех молодых людей, врезавшись в сугроб.

63-летний автомобилист тут же выбежал из машины и стал кричать: «Все живы?»

Сейчас по факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку. Предварительная причина аварии - водитель по каким-то причинам не справился с управлением.

Момент аварии смотрите здесь.

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