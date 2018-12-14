2018-12-14T13:51:11+03:00
Общество

Какую музыку слушают алтайские депутаты

САПОЖКОВА Александра
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Мария Прусакова в плане музыки "всеядна"Мария Прусакова в плане музыки "всеядна"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские депутаты рассказали о своих музыкальных предпочтениях в новом проекте сайта «Политсибру».

Так, Александр Николайчик поделился, что кумиров у него нет, но нравятся Владимир Высоцкий, Михаил Бублик и группа «Queen».

Мария Прусакова - «всеядна». Слушает и Adele, и Сергея Шнурова. В детстве мечтала стать певицей, но потом почему-то решила, что если у нее фамилия не Пугачева, то петь на сцене она точно не сможет.

Татьяне Ильюченко в разные периоды жизни нравится разная музыка: то хиты 80-90 х годов, то современная музыка, а иногда рэп или русско-народные песни.

У Дениса Голобородько тоже нет определенных музыкальных предпочтений, но наиболее близкими являются альтернативный рок и хип-хоп. Он выделяет Linkin park, Imagine dragons, Eminem, G-eazy, а из российских исполнителей - БИ-2, L'one, Баста, Тимати.

А вот Николай Якушев предпочитает классику. Особенно ему близок Рахманинов. Притом его произведения депутат может играть на баяне! Также Николаю Якушеву близко русско-народное творчество, а если за рулём, то что-нибудь из 90-х.

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