На выходных в Барнауле потеплеет до -3 градусов

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-14T13:17:39+03:00

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На выходных в Барнауле ожидается небольшой минус и снег, поэтому обязательно нужно запланировать прогулку на свежем воздухе.

Как сообщают синоптики, в ночь на субботу, 15 декабря, в Барнауле ночная температура составит -12...-14 градусов, небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем преимущественно без осадков, потеплеет до -7...-9 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. По Алтайскому краю ночью будет -10…-15 градусов, в отдельных районах до -20 градусов. Днем прогнозируют от -6... до -11 градусов. В отдельных районах края небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 16 декабря, в краевой столице ночью будет -13... -15 градусов, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем, по прогнозу синоптиков, от -3 до -5 градусов, снег. Ветер юго-западный, 4 - 9 метров в секунду.

В Алтайском крае ожидается -11...-16 градусов ночью. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, с усилением по югу до 15 метров в секунду. Днем будет -2...-7 градусов, снег, в южных районах - метель, на дорогах гололедица.