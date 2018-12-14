2018-12-14T13:17:39+03:00
Общество

На выходных в Барнауле потеплеет до -3 градусов

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Обязательно нужно запланировать прогулку на свежем воздухе.Обязательно нужно запланировать прогулку на свежем воздухе.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

На выходных в Барнауле ожидается небольшой минус и снег, поэтому обязательно нужно запланировать прогулку на свежем воздухе.

Как сообщают синоптики, в ночь на субботу, 15 декабря, в Барнауле ночная температура составит -12...-14 градусов, небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем преимущественно без осадков, потеплеет до -7...-9 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. По Алтайскому краю ночью будет -10…-15 градусов, в отдельных районах до -20 градусов. Днем прогнозируют от -6... до -11 градусов. В отдельных районах края небольшой снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 16 декабря, в краевой столице ночью будет -13... -15 градусов, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем, по прогнозу синоптиков, от -3 до -5 градусов, снег. Ветер юго-западный, 4 - 9 метров в секунду.

В Алтайском крае ожидается -11...-16 градусов ночью. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, с усилением по югу до 15 метров в секунду. Днем будет -2...-7 градусов, снег, в южных районах - метель, на дорогах гололедица.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сквере им. Германа Титова начал работать каток
Приставы арестовали половину автомобиля и пытаются ее продать на торгах
20 декабря в Алтайском крае ухудшится погода
Заведующая барнаульского детсада пойдет под суд за «мертвые души»
Власти Барнаула рассказали, когда стартует прием документов на перевод в школу №135
День Николая Чудотворца празднуется 19 декабря
Случайный прохожий помог доказать вину пьяного водителя
Детская команда КВН «120dB» завершила победами уходящий год
«Алтайэнерго»: на территории края не должно быть бесхозных энергообъектов
Жительница Змеиногорска убила сожителя и сама позвонила в полицию
Белокуриха получила более 18 млн рублей курортного сбора
Алтайский край засветился в антирейтинге по просроченным кредитам
В уголовном деле на барнаульский лицей №101 появились новые факты
Студенческий спасательный отряд появится на Алтае
Наивная пенсионерка передала мошенникам данные трех банковских карт