2018-12-14T13:00:22+03:00
Общество

Обожженную кипятком девочку перевели из реанимации в обычную палату

Инцидент произошел в начале этой недели в Барнауле
Дарья САВЕНКО
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Девочку, которая в начале этой недели упала в яму с кипятком, перевели из реанимации в обычную палату. Ее состояние врачи оценивают уже не как тяжелое, а как средней степени.

Как сообщают «Наши Новости», сотрудники Барнаульской теплосетевой компании своевременно не обнаружили и не огородили участок, где произошло разрушение трубопровода. Горячая вода в результате этого вышла на поверхность. Именно это и привело к ЧП – девятилетняя девочка упала в яму и получила сильный ожог ноги. Сейчас ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии – у нее термический ожог 1, 2 и 3 степени левой нижней конечности общей площадью 20% поверхности тела. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Накануне девочку перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Ее состояние врачи оценивают, как стабильное. Школьница находится в сознании, самостоятельно принимает пищу, в палате лежит вместе с мамой.

- Теперь уже мы можем ближе к 10-процентной вероятности говорить о том, что обойдемся без ампутации. Перевязки у нас через день идут, под наркозом. Пока мы ждем, ждем. Мы говорили о том, что подразумеваем, что будут глубокие раны, мы это не снимаем. Это будет более понятно где-то ориентировочно где-то в понедельник, вторник, - отметил главный врач городской больницы Александр Шпиготский.

Уже на следующей неделе врачи определят, когда стоит проводить пластическую операцию.

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