Новый год уже близко: В Барнауле открываются елочные базары
Уже в субботу, 15 декабря, в краевой столице откроются елочные базары. При этом торговать хвойными деревьями в городе официально можно было уже с 1 декабря.
Для торговли в городе определено 98 торговых площадок, однако по результатам аукционов востребованными оказались 72 участка. Наибольшее количество елочных базаров разместится в Индустриальном районе. Кроме этого, продавать деревья планируют около торговых центров и магазинов.
В этом году на продажу привезут около 35-38 тысяч хвойных деревьев, в основном - пихту. Минимальная стоимость дерева составит 500 рублей.
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