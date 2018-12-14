Новый год уже близко: В Барнауле открываются елочные базары

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-14T12:36:44+03:00

В этом году на продажу привезут около 35-38 тысяч хвойных Фото: Дарья САВЕНКО

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Уже в субботу, 15 декабря, в краевой столице откроются елочные базары. При этом торговать хвойными деревьями в городе официально можно было уже с 1 декабря.

Для торговли в городе определено 98 торговых площадок, однако по результатам аукционов востребованными оказались 72 участка. Наибольшее количество елочных базаров разместится в Индустриальном районе. Кроме этого, продавать деревья планируют около торговых центров и магазинов.

В этом году на продажу привезут около 35-38 тысяч хвойных деревьев, в основном - пихту. Минимальная стоимость дерева составит 500 рублей.

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