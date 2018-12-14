2018-12-14T11:32:28+03:00
Происшествия

Замдиректора барнаульской школы №31 обвиняют в халатности

Дарья САВЕНКО
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На первоклассницу упала бетонная плитаНа первоклассницу упала бетонная плитаФото: предоставлено пресс-службой
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Бывший заместитель директора по административно-хозяйственной части школы №31 Барнаула предстанет перед судом из-за происшествия с ребенком. Инцидент произошел 19 марта 2018 года.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, замдиректора, в чьи обязанности входила проверка состояния школы, не обратил внимание на то, что разрушилась конструкция крепления железобетонных плит школьного ограждения. Это привело к тому, что на ученицу первого класса упала бетонная плита. Ребенок получил травмы, которые причинили тяжкий вред ее здоровью.

Следствие опросило более 20 свидетелей, и проанализировало трудоемкие комплексные судебно-медицинские и строительно-технические экспертизы. Уголовное дело возбудили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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