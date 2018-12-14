На Алтае селянка организовала в своем доме наркопритон
35-летняя жительница алтайского села Михайловское в своем доме организовала притон для приготовления и потребления наркотиков.
Как сообщили в Главном управлении МВД по краю, в отношении селянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.
У хозяйки изъяли предметы и вещества, которые использовались для употребления и приготовления наркотических средств.
Организатору наркопритона грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
Известно, что ранее жительница села к уголовной ответственности не привлекалась.
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