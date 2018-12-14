2018-12-14T10:15:53+03:00
Происшествия

На Алтае селянка организовала в своем доме наркопритон

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Фото из архива ГУ МВД по Алтайскому краю.Фото из архива ГУ МВД по Алтайскому краю.
Изменить размер текста:

35-летняя жительница алтайского села Михайловское в своем доме организовала притон для приготовления и потребления наркотиков.

Как сообщили в Главном управлении МВД по краю, в отношении селянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

У хозяйки изъяли предметы и вещества, которые использовались для употребления и приготовления наркотических средств.

Организатору наркопритона грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Известно, что ранее жительница села к уголовной ответственности не привлекалась.

Читайте также:

В Рубцовске накрыли наркопритон в центре города

Его организовал 32-летний житель Центрального района города. Мужчина предоставлял свою квартиру тем, кто хотел употребить одурманивающие вещества (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выходных в Барнауле потеплеет до -3 градусов
Обожженную кипятком девочку перевели из реанимации в обычную палату
Новый год уже близко: В Барнауле открываются елочные базары
Жителей Алтайского края просят помочь в поисках Алексея Рябцева
Замдиректора барнаульской школы №31 обвиняют в халатности
В Рубцовске двое осужденных хотели на свободу и дали взятки
На площади Сахарова начали строить ледовый городок
Специалисты радиоветлаборатории находят в рыбе личинки гельминтов
Голубую ель установили в Научном Городке
Подросток разгромил магазин кувалдой и топором
В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58
В Барнауле определили победителей премии «Менеджер года»
Глава Барнаула утвердил новые цены на проезд
Барнаульцы провели ночь без отопления - сейчас коммунальная авария устранена
Автослесарь угнал и продал машину клиента
Коммунальную аварию на Южном до сих пор устраняют
Барнаулец украл одежду из торгового центра, чтобы впечатлить девушку
Житель Славгорода ответит за насилие, которое совершил более 10 лет назад
Скандал в Барнауле: Пятиклассник в стенах школы отравился наркотиком
На выходных в Барнауле ожидается -3 градуса
Освещение и светофоры отключат на Павловском тракте в Барнауле
В Бийске возводят снежные городки
На Алтае с трассы слетел груженый «КамАЗ»