2018-12-14T10:15:53+03:00
Происшествия

На Алтае селянка организовала в своем доме наркопритон

САПОЖКОВА Александра
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Фото из архива ГУ МВД по Алтайскому краю.Фото из архива ГУ МВД по Алтайскому краю.
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35-летняя жительница алтайского села Михайловское в своем доме организовала притон для приготовления и потребления наркотиков.

Как сообщили в Главном управлении МВД по краю, в отношении селянки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ). Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

У хозяйки изъяли предметы и вещества, которые использовались для употребления и приготовления наркотических средств.

Организатору наркопритона грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Известно, что ранее жительница села к уголовной ответственности не привлекалась.

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