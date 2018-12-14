2018-12-14T08:57:28+03:00
Происшествия

В Рубцовске двое осужденных хотели на свободу и дали взятки

Теперь они вновь предстанут перед судом
Дарья САВЕНКО
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Двое осужденных исправительной колонии № 9 УФСИН России по Алтайскому краю пытались дать взятку должностным лицам, чтобы побыстрее освободиться.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в августе 2018 года осужденный, желая условно-досрочно освободиться от отбывания наказания, решил передать одному из сотрудников исправительной колонии взятку в размере 25 тысяч рублей. Мужчина должен был подготовить положительный пакет документов на УДО.

Второй осужденный также пытался дать взятку сотруднику колонии. За освобождение он передал должностному лицу 20 тысяч рублей.

Двое мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем указанные уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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