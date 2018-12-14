На площади Сахарова начали строить ледовый городок

14 Дек. 08:28 2018-12-14T08:31:03+03:00

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Скоро-скоро Новый год! В городе уже пахнет предстоящим весельем, красотой и праздником. Да и сам город начал преображаться – на главной новогодней площадке Барнаула начали строить ледовый городок.

Ель почти полностью собранаФото: ОЛЕКСЮК Иван

В пятницу, 14 декабря, на площади Сахарова во всю кипит работа – строители возводят ледовый городок. Всего на снежный городок потребуется 550 кубометров льда. Из него построят четыре горки для малышни и одну для ребят постарше. Также на площади предусмотрена иллюминация – световые потолки и светодиодная подсветка. Сейчас почти полностью смонтирована новогодняя 32-метровая ель.

Установка световых потолков.Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Помимо запланированных ледовых фигур площадь украсят десять скульптур, которые изготовят мастера в рамках конкурса – что это будет, пока загадка, но в горадминистрации уверяют, жителям понравится.

Жалко, что снесут всю эту красоту уже 17 января, чтобы разгрузить Ленинский проспект – сейчас площадь Сахарова перекрыта.