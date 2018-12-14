2018-12-14T07:29:07+03:00
Наука

Специалисты радиоветлаборатории находят в рыбе личинки гельминтов

Они проводят санитарно-паразитологическую экспертизу продукции
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Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ ««Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят санитарно-паразитологическую экспертизу рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки.

При проведении такой экспертизы рыбной продукции применяют два основных подхода: 1) выявление личинок гельминтов, видимых невооруженным глазом, путем тщательного осмотра всех органов, полостей и тканей промежуточных (или резервуарных) хозяев; 2) выявление личинок гельминтов, плохо или не видимых невооруженным глазом, путем исследования органов и тканей - мест наиболее вероятной их локализации, с использованием оптических средств. Уточнение видовой принадлежности личинок гельминтов в обоих случаях ведется с применением микроскопов.

Существует довольно много заболеваний, в основном паразитарных, которые можно получить, съев даже маленький кусочек плохо проваренной, непрожаренной, а особенно – вяленой речной рыбы. Заболеваниям подвержены люди и животные, особенно коты, которым скармливают подозрительную рыбу. Этими тяжелыми болезнями можно заразиться от здоровой по виду рыбы, так как личинки гельминтов такие мелкие, что почти незаметные. Заражаются те люди, которые чистят зараженную рыбу. Личинками описторхиса могут быть осеменены сазан, язь, плотва, жерех, лещ, подуст, гольян, которые поедают рачков. Нет личинок в морской рыбе, у лососёвых и осетровых. Возбудитель дифиллоботриоза попадается только у хищных рыб – окуня, щуки, налима, форели, сига, хариуса и лососевых.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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