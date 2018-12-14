Голубую ель установили в Научном Городке
Голубую ель высотой 12 метров установили перед зданием Дома культуры в поселке Научный Городок.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на площади смонтировали две деревянные горки, на опоры уличного освещения повесили новые световые конструкции (виньетки). Праздничное оформление дополнят светящиеся фигуры.
Новогодний городок в поселке торжественно откроется 21 декабря. Начнется праздник в 18.00. Главный праздник Ленинского района «Новый год в кругу друзей» состоится 29 декабря в 17.00 на площади Мира (ул.Георгия Исакова, 213).
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