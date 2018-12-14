2018-12-14T07:28:57+03:00
Общество

Голубую ель установили в Научном Городке

Дарья САВЕНКО
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Новогодний городок в поселке торжественно откроется 21 декабря.Новогодний городок в поселке торжественно откроется 21 декабря.Фото: предоставлено пресс-службой
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Голубую ель высотой 12 метров установили перед зданием Дома культуры в поселке Научный Городок.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на площади смонтировали две деревянные горки, на опоры уличного освещения повесили новые световые конструкции (виньетки). Праздничное оформление дополнят светящиеся фигуры.

Новогодний городок в поселке торжественно откроется 21 декабря. Начнется праздник в 18.00. Главный праздник Ленинского района «Новый год в кругу друзей» состоится 29 декабря в 17.00 на площади Мира (ул.Георгия Исакова, 213).

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Массовая продажа елок начнется в Барнауле за две недели до Нового года – 15 декабря. При этом торговать хвойными деревьями в городе официально можно уже с 1 декабря (подробнее).

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