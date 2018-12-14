Голубую ель установили в Научном Городке

14 Дек. 07:24 2018-12-14T07:28:57+03:00

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Голубую ель высотой 12 метров установили перед зданием Дома культуры в поселке Научный Городок.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на площади смонтировали две деревянные горки, на опоры уличного освещения повесили новые световые конструкции (виньетки). Праздничное оформление дополнят светящиеся фигуры.

Новогодний городок в поселке торжественно откроется 21 декабря. Начнется праздник в 18.00. Главный праздник Ленинского района «Новый год в кругу друзей» состоится 29 декабря в 17.00 на площади Мира (ул.Георгия Исакова, 213).

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