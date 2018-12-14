2018-12-14T06:49:24+03:00
Происшествия

Подросток разгромил магазин кувалдой и топором

Это уже не первая его криминальная выходка
Анна СЕМИНА
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Кража в павильонеКража в павильонеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Полицейские Камня-на-Оби задержали мужчину, которого подозревают в краже из торгового павильона. Он буквально разнес его кувалдой и топором.

Как удалось установить, накануне ночью 17-летний житель Камня-на-Оби сломал рольставни в павильоне, разбил стекло и забрался в киоск. Оттуда он украл продукты питания, сигареты, алкоголь, более двух тысяч рублей налички.

- Когда на место происшествия прибыли полицейские, они обнаружили рядом с павильоном топор и кувалду, которыми молодой человек взламывал торговую точку, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Злоумышленника задержали днем. При этом часть похищенного товара у него удалось изъять и вернуть предпринимателям. Тем не менее, сумма материального ущерба составила около десяти тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Установлено, что ранее подросток уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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