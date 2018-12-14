2018-12-14T06:21:15+03:00
Общество

В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Барнаульским перевозчикам предлагают получить без конкурса свидетельства на обслуживание маршрутов №18, 58. Об этом сообщила администрации города.

Напомним, что №18 двигается по маршруту «ул.Лазурная – Мебельная фабрика», а №58 – «ул.Солнечная Поляна – ул.Солнечная Поляна». Количество ежедневных рейсов составляет 176 и 200 соответственно.

Уведомления с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям привлечения перевозчика к выполнению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса, принимаются 14 декабря с 8.30 до 13.30. Предоставляются документы в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по адресу: 656043, г.Барнаул, ул.Короленко, 58.

Рассмотрение уведомлений пройдет 14 декабря с 13.30 до 14.00. Осмотр транспортных средств - с 14.30 до 16.00.

Читайте также

Глава Барнаула утвердил новые цены на проезд

Сергей Дугин официально утвердил новые, повышенные тарифы на перевозки пассажиров и багажа в барнаульском общественном транспорте. Соответствующее постановление он подписал 10 декабря (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рубцовске двое осужденных хотели на свободу и дали взятки
На площади Сахарова начали строить ледовый городок
Специалисты радиоветлаборатории находят в рыбе личинки гельминтов
Голубую ель установили в Научном Городке
Подросток разгромил магазин кувалдой и топором
В Барнауле определили победителей премии «Менеджер года»
Глава Барнаула утвердил новые цены на проезд
Барнаульцы провели ночь без отопления - сейчас коммунальная авария устранена
Автослесарь угнал и продал машину клиента
Коммунальную аварию на Южном до сих пор устраняют
Барнаулец украл одежду из торгового центра, чтобы впечатлить девушку
Житель Славгорода ответит за насилие, которое совершил более 10 лет назад
Скандал в Барнауле: Пятиклассник в стенах школы отравился наркотиком
На выходных в Барнауле ожидается -3 градуса
Освещение и светофоры отключат на Павловском тракте в Барнауле
В Бийске возводят снежные городки
На Алтае с трассы слетел груженый «КамАЗ»