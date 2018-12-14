2018-12-14T06:21:15+03:00
Общество

В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58В Барнауле без конкурса ищут перевозчиков для маршрутов №18 и 58Фото: Дарья САВЕНКО
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Барнаульским перевозчикам предлагают получить без конкурса свидетельства на обслуживание маршрутов №18, 58. Об этом сообщила администрации города.

Напомним, что №18 двигается по маршруту «ул.Лазурная – Мебельная фабрика», а №58 – «ул.Солнечная Поляна – ул.Солнечная Поляна». Количество ежедневных рейсов составляет 176 и 200 соответственно.

Уведомления с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям привлечения перевозчика к выполнению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса, принимаются 14 декабря с 8.30 до 13.30. Предоставляются документы в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по адресу: 656043, г.Барнаул, ул.Короленко, 58.

Рассмотрение уведомлений пройдет 14 декабря с 13.30 до 14.00. Осмотр транспортных средств - с 14.30 до 16.00.

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