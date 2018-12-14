В Барнауле определили победителей премии «Менеджер года»

14 Дек. 05:52 2018-12-14T09:15:22+03:00

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11 декабря в краевой столице состоялось награждение победителей рейтинга-опроса «Менеджер года-2018».

Напомним, сотрудники ИД «Алтапресс» опрашивают руководителей предприятий из различных сфер экономики, которым предлагается назвать алтайских топ-менеджеров, добившихся наибольших успехов в бизнесе в текущем году. Кроме того, по результатам этого опроса проходит народное голосование.

Генеральный директор ОАО «БПЗ» Алексей РыбниковФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

В этот раз в списке было заявлено 11 руководителей алтайских предприятий. Помимо победителей по традиционным номинациям, отдельно за вклад в развитие бизнеса в крае были награждены «фирмы-юбиляры» . В их число вошел и Барнаульский пивоваренный завод, отметивший в 2018 году свое 40-летие.

По словам генерального директора ОАО «БПЗ» Алексея Рыбникова, уходящий год оказался в целом непростым, но тем не менее предприятию удалось многое сделать, в частности добиться положительной динамики по производству напитков.

- В 2018 году мы установили дополнительную линию розлива безалкогольных напитков производительностью 160 кег в час, закупили дополнительное оборудование для расширения безалкогольного цеха. Заключили выгодные контракты по поставкам безалкогольных напитков, что позволило увеличить объем продаж, - рассказал в блиц-интервью для организаторов церемонии Алексей Анатольевич. - Теперь наша основная задача сохранить показатели 2018 года — без особых скачков.