Глава Барнаула утвердил новые цены на проезд

СЕГОДНЯ 05:07 2018-12-14T05:07:49+03:00

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Сергей Дугин официально утвердил новые, повышенные тарифы на перевозки пассажиров и багажа в барнаульском общественном транспорте. Соответствующее постановление он подписал 10 декабря.

Напомним, цены на билеты повысятся 1 января 2019 года. В маршрутках проезд подскочит сразу с 20 до 25 рублей, в трамваях и троллейбусах — с 19 до 23 рублей, в автобусах большой вместимости - с 20 также до 23. Единый тариф по транспортным картам со следующего года будет составлять 21 рубль. Такой же будет и стоимость провоза багажа.

Напомним, что до этого цену на проезд в Барнауле поднимали 1 декабря 2016 года. После перевозчики неоднократно просили администрацию города еще пересмотреть тарифы. Они жаловались на тяжелое положение дел и предоставляли расчеты и обоснования увеличения стоимости. И грозились, что в ином случае Барнаул вообще останется без общественного транспорта.

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