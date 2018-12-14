2018-12-14T04:42:10+03:00
Происшествия

Барнаульцы провели ночь без отопления - сейчас коммунальная авария устранена

САПОЖКОВА Александра
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Коммунальная авария на ЮжномКоммунальная авария на ЮжномФото: предоставлено пресс-службой
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В поселке Южном Барнаула устранили коммунальную аварию, которая накануне оставила без отопления восемь многоквартирных жилых домов, Алтайский политехнический колледж и детский сад.

Как сообщили в горадминистрации, тепло стало поступать в дома и детский сад утром 14 декабря с 7.20.

Напомним,13 декабря вечером произошло повреждение на теплосети по улице Чайковского, 37.

- Работники МУП «Энергетик» обнаружили порыв в 1.25, после чего заменили 1,5 метра трубы диаметром 325 мм и начали заполнять системы отопления, - рассказали в мэрии.

На ликвидации порыва работали шесть единиц техники и две аварийные бригады. Работы осложняло то, что в месте повреждения сети проходит еще и электрический кабель. Коммунальная авария была устранена в 6.20 утра 14 декабря.

Между тем, без отопления и горячей воды местные жители провели вечер, ночь и раннее утро. Но, как отмечается, температура в домах не опускалась ниже 19-20 градусов тепла.

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