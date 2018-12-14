2018-12-14T04:14:59+03:00
Происшествия

Автослесарь угнал и продал машину клиента

САПОЖКОВА Александра
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Работник рубцовской автомастерской осужден за хищение машины клиента.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, автослесарю на ремонт передали автомобиль KIA СEED 2012 года выпуска. А также ключи и документы от него.

- Во время ремонтных работ мужчина увидел, что машина находится в хорошем состоянии и решил ее похитить, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Вечером работник автомастерской выгнал иномарку из гаражного бокса и припарковал за пределами автосервиса. Он дождался, когда все сотрудники мастерской уйдут, и уехал на украденном авто в другой город. Там он продал машину.

Суд отправил автослесаря из Рубцовска за хищение машины в тюрьму на два года. Его осудили по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ - "Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере"

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