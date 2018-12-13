2018-12-13T17:09:20+03:00
Происшествия

Коммунальную аварию на Южном до сих пор устраняют

Температура в квартирах остановилась на отметке 20-22 градуса
Анна СЕМИНА
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Ликвидация аварииЛиквидация аварииФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Аварийная бригада устраняет повреждение на теплотрассе в барнаульском поселке Южный.

Напомним, повреждение на теплосети диаметром 300 мм произошло утром по адресу: улица Чайковского, 37. В итоге без отопления и горячей воды остались восемь многоквартирных жилых домов, детский сад и Алтайский политехнический колледж.

По состоянию на данный момент продолжаются земляные работы. В управляющей компании «Южком-Сервис» сообщаю, что температура в квартирах пока что остается довольно теплая – 20-22 градуса. При этом жители не жалуются, а с пониманием относятся к свалившимся на них неудобствам.

- Сейчас на ликвидации аварии задействованы две бригады и шесть единиц техники. Работы осложняет наличие других сетевых коммуникаций: проходит электрический кабель, - говорят в мэрии.

Тем временем повреждение на теплотрассе по адресу улица Маяковского, 25 устранено. Тепло уже начало поступать в жилые дома, административные здания и школу.

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