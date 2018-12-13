2018-12-13T16:46:01+03:00
Происшествия

Барнаулец украл одежду из торгового центра, чтобы впечатлить девушку

Сбежать ему не удалось – его задержали охранники
Анна СЕМИНА
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В итоге девушка осталась без нарядовВ итоге девушка осталась без нарядовФото: Анна СЕМИНА
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Житель Барнаула получил срок за кражу одежды из торгового центра. Своим поступком он хотел произвести впечатление на девушку.

Инцидент произошел в один из летних дней. Молодой человек гулял по ТРЦ «Арена». Там он познакомился с девушкой, которая ему очень понравилась и он решил произвести не нее впечатление.

- Молодой человек решил проявить щедрость: пригласил ее в магазин одежды и предложил выбрать понравившиеся наряды. По итогу пообещал оплатить. Когда девушка выбрала три платья и две блузки, она отдала их парню, а сама по его наставлению пошла в кафе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Пока девушка обедала, молодой человек уложил вещи в сумку, которая была при нем, а после этого прошел мимо кассы. Правда сбежать ему из магазине все же не удалось. Его задержали сотрудники охраны.

Суд признал парня виновным и приговорил к десяти месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года.

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