2018-12-13T14:31:02+03:00
Происшествия

Скандал в Барнауле: Пятиклассник в стенах школы отравился наркотиком

Ему даже не оказали медицинскую помощь
Анна СЕМИНА
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Наркотик ученик принял во время занятийНаркотик ученик принял во время занятийФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле произошло очередное ЧП в стенах образовательного учреждения: пятиклассник одной из школ отравился наркотиками.

- В следственные органы поступило сообщение о том, что один из учеников Средней школы № 114 города Барнаула в здании учебного заведения распространял среди учеников запрещенное вещество, предположительно «Насвай», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Последствия этого распространения проявились только в ноябре этого года. Пятиклассник прямо во время занятий принял наркотик и ему стало плохо. Однако вместо того чтобы разобраться в ситуации, руководство школы не обратилось за квалифицированной медицинской помощью для ученика. Более того, оно скрыло от правоохранительных органов данный инцидент.

Теперь по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой будет дана юридическая оценка действиям руководства школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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