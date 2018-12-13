На выходных в Барнауле ожидается -3 градуса

13 Дек. 13:46 2018-12-13T13:46:31+03:00

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С 13 декабря в Барнауле установилась хорошая и спокойная погода, поэтому приближающиеся выходные можно провести на свежем воздухе.

Как сообщают синоптики, в ночь на пятницу, 14 декабря, столбик термометра в краевой столице опустится до -16...-18 градусов. Днем ожидается -6...-8, ветер юго-западный, 6-11 м/с, снег, на дорогах гололедица. По региону ночью -14…-19, местами в предгорных и восточных районах до -24, днем -5...-10 градусов. В отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с, с усилением до 13 м/с.

В Барнауле в субботу, 15 декабря, ночью -12...-14 градусов, днем -7...-9, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, ветер западный, 4-9 м/с. В воскресенье, 16 декабря, в краевой столице -13...-15 градусов, днем -3...-5. Снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 4-9 м/с.