Освещение и светофоры отключат на Павловском тракте в Барнауле
В Барнауле на участке Павловского тракта отключат уличное освещение и несколько светофоров. Произойдет это в ночь на пятницу, 14 декабря, с 00.00 до 5.00.
Так, выключенными светофоры будут на Павловском тракте в районе здания № 49, а также на пересечении с улицей Фурманова. Помимо этого будет произведено отключение линии наружного освещения по Павловскому тракту в границах улиц Советской Армии и Целинная.
Как сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, связано это с проведением плановых ремонтных работ. Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанных участках и соблюдать требования дорожных знаков.
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