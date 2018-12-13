2018-12-13T12:55:49+03:00
Общество

В Бийске возводят снежные городки

Дарья САВЕНКО
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В этом году из-за заморозок и дождей лед наполовину белый, а наполовину прозрачный.В этом году из-за заморозок и дождей лед наполовину белый, а наполовину прозрачный.Фото: газеты «Бийский рабочий»
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Как и в Барнауле, в Бийске по всему городу возводят снежные городки.

Как сообщает «Бийский рабочий», снежные городки появятся на Петровском бульваре, площади 9 января, Вокзале, АБ, Льнокомбинате, у ГДК и ДК БОЗ. Снежные городки по городу создают разные команды профессионалов: бригады Алексея Потапова и Александра Романенко. А вот за ледовые скульптуры отвечает известный художник Павел Коробейников.

– Если не случится извержения вулкана или торнадо, фигуры будут стоять долго, – уверен Павел Коробейников. – В прошлом году ребятня до 18 марта могла посещать городок. Мы приложили много сил. График убийственный: с 9 утра до 10 вечера, это в лучшем случае, мы делаем горки и фигуры. Домой приходим – падаем. Но позитивных эмоций больше.

Известно, что в этом году на ледовые скульптуры привезли четыре машины льда с пляжа карьеров на 22-м километре. Считается, что идеальный лед должен быть полностью прозрачным и зависит это от погоды. В этом году из-за заморозок и дождей лед наполовину белый, а наполовину прозрачный.

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