На Алтае с трассы слетел груженый «КамАЗ»
На одной из алтайских трасс в четверг днем, 13 декабря, произошло ДТП – груженый «КамАЗ» слетел с дороги.
Как рассказали очевидцы в паблике Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте», дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Барнаул-Заринск. На обледенелой трассе водитель груженого «КамАЗа» не справился с управлением с съехал в кювет. К счастью, пострадавших в аварии нет.
Для того чтобы вызволить грузовик из снежного плена и вытащить его обратно на трассу, потребовалась помощь трактора.
- Уже больше месяца трасса до Заринска просто лёд без добавления асфальта, - тем временем возмущаются подписчики сообщества. - От Заринска до Кытманово вообще ужас, а не дорога. Одна колея обледеневшая. Вот и крадешься по обочине.
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