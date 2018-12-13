2018-12-13T13:06:34+03:00
Происшествия

Жители Барнаула остались без тепла из-за двух коммунальных аварий

Дарья САВЕНКО
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Две коммунальные аварии произошли в БарнаулеДве коммунальные аварии произошли в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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Две коммунальные аварии произошли в четверг, 13 декабря, в Барнауле на улицах Чайковского и Маяковского.

Так, по улице Чайковского, 37 в поселке Южный произошло повреждение на теплосети диаметром 300 мм. Сейчас рабочие МУП «Энергетик» ищут место порыва.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, без отопления и горячего водоснабжения находятся восемь многоквартирных жилых домов, детский сад №197 и Алтайский политехнический колледж. Благодаря переключению на другой источник теплоэнергии из зоны отключения удалось вывести десятки частных жилых домов. Температуру в жилых домах контролирует управляющая компания «Южком-Сервис».

Помимо этого, коммунальная авария произошла и на улице Маяковского, 25. Ограничено теплоснабжение для двух многоквартирных жилых домов, одной школы, двух административных зданий, а также для близлежащих частных жилых домов. Завершить работы планируется к 20.00.

Справка КП

В случае появления вопросов, связанных с подачей тепла, жителям, попавшим под отключение, необходимо обращаться в администрации Центрального района (телефон 630-825), Октябрьского района (247-498), в единую диспетчерскую службу города (299-188), а также в управляющую компанию «Южком-Сервис» (253-185).

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