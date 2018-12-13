Какой будет дорога-мечта вокруг Барнаула

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-13T11:43:52+03:00

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Масштабная стройка объездной дороги вокруг Барнаула, которая разгрузит город от транзитного транспорта, начнется уже в следующем году. Проект одобрили в Главгосэкспертизе. Какой будет дорога-мечта, сообщает «Политсибру».

Обход длиной 68 км пройдет по Первомайскому, Павловскому, Калманскому району и городскому округу Барнаул. Он будет начинаться за аэропортом и идти в обход посёлка Лесного, через Бельмесево, за Фирсово, Бобровкой и далее перетекать в Чуйский тракт.

Трасса соединит федеральные трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном», Р-256 «Новосибирск - Бийск - Ташанта», а позже присоединится трасса «Барнаул - Павлодар - Астана».

Помимо дороги, в районе Бобровки построят мост через Обь протяженностью 2,5 км и четыре моста в пойменной части. Один отрезок дороги сделают платным (между Змеиногорским и Чуйским трактами, включая мост). Для этого в Бельмесево построят пункт для взимания платы.

Стоимость обхода - 45-50 млрд рублей, проектирование провели на 600 млн рублей. Самой дорогой частью станет мост через Обь.

Дорогу будут строить в три этапа, сроки окончания работ не называются.