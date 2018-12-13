Жителей дома, где рухнул потолок, могут расселить через три месяца

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-13T11:18:58+03:00

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Жителей бийской трехэтажки, в которой неделю назад обрушился подвесной потолок, могут расселить через три месяца.

За это время должна быть составлена проектно-сметная документация. А пока жители дома на улице Советской, 27 будут жить в своих квартирах, но вариант расселения они рассматривают.

Напомним, неделю назад в квартире на третьем этаже в одной из комнат обрушился подвесной потолок. Пострадал двухлетний мальчик. У него сотрясение мозга, царапины и испуг. Сейчас в доме семьи Глушковых о ЧП почти ничего не напоминает.

Единственное, что сейчас опасаются жители дома, что если они покинут его стены раньше, чем будет готова проектно-сметная документация, работы попросту приостановят, так как контроля никакого не будет. В это же время в администрации говорят, что пока не съедет последние человек, они и не приступят к ремонту.

Журналисты «Бийского телевидения» побывали на общем собрании жильцов и выяснили их мнение по этому поводу. Удивительно, но они оказались разными. Некоторые из них уверены, что дом в хорошем состоянии. Как бы то ни было, пока не начнется расселение, всем им придется платить за коммуналку и капитальный ремонт.