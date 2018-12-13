2018-12-13T11:18:58+03:00
Общество

Жителей дома, где рухнул потолок, могут расселить через три месяца

Решение они должны принять сами
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Проблемный дом в БийскеПроблемный дом в БийскеФото: газеты «Бийский рабочий»
Изменить размер текста:

Жителей бийской трехэтажки, в которой неделю назад обрушился подвесной потолок, могут расселить через три месяца.

За это время должна быть составлена проектно-сметная документация. А пока жители дома на улице Советской, 27 будут жить в своих квартирах, но вариант расселения они рассматривают.

Напомним, неделю назад в квартире на третьем этаже в одной из комнат обрушился подвесной потолок. Пострадал двухлетний мальчик. У него сотрясение мозга, царапины и испуг. Сейчас в доме семьи Глушковых о ЧП почти ничего не напоминает.

Единственное, что сейчас опасаются жители дома, что если они покинут его стены раньше, чем будет готова проектно-сметная документация, работы попросту приостановят, так как контроля никакого не будет. В это же время в администрации говорят, что пока не съедет последние человек, они и не приступят к ремонту.

Журналисты «Бийского телевидения» побывали на общем собрании жильцов и выяснили их мнение по этому поводу. Удивительно, но они оказались разными. Некоторые из них уверены, что дом в хорошем состоянии. Как бы то ни было, пока не начнется расселение, всем им придется платить за коммуналку и капитальный ремонт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В самой известной алтайской пещере нашли древний карандаш
Без тепла и горячей воды: В Барнауле произошли две коммунальные аварии
Какой будет дорога-мечта вокруг Барнаула
Военные перекроют трассы в Алтайском крае
В Рубцовске нашли труп без вести пропавшего мужчины
Названо имя кандидата на должность прокурора Алтайского края
Товара 150 тысяч рублей вынесли из магазина на Алтае
Барнаулец украл из супермаркета виски и коньяк
Год театра откроют в Барнауле
Алтайский медуниверситет вошел в тройку лидеров Национального рейтинга «Социальный навигатор» 2018 года
Суд вынес приговор студентам, убившим 15-летнего мальчика в Бийске
Пенсионерка перевела мошеннику более 460 тысяч рублей
Алтай-Кокс победил в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года»
Два новых 3D-кинозала откроют в райцентрах Алтайского края
Жительница Барнаула в качестве зарплаты забрала золотые украшения
«Доедающий без соли» бийчанин хочет стать мэром родного города
Футболисты алтайского «Динамо» начали подготовку к весенней части первенства России
Алтайский край признали одним из самых экологически безопасных регионов
Житель Тальменского района до смерти забил не ночевавшую дома жену