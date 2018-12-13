2018-12-13T10:44:34+03:00
Общество

Военные перекроют трассы в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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В четверг, 13 декабря, на нескольких трассах в Алтайском крае будет временно ограничено движение из-за прохождения военных колонн. Так, движение закроют:

С 16:40 до 19:40

- на автодороге "н.п. Контошино – автодорога Р-256 – н.п.Полковниково";

- на автодороге "(н.п. Косиха) – а/д – Р-256".

С 20:40 до 23:40

- на автодороге "(н.п. Озеро Красилово) – н.п. Контошино – а/д Р-256 – н.п. Полковниково";

- на автодороге "(267 км. а/д Р-256) – а/д Р-256 – н.п.Полковниково".

Госавтоинспекция Алтайского края просит водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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